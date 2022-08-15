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В "ДНР" огласили обвинения ещё пятерым иностранцам

Суд так называемой "ДНР" 15 августа предъявил обвинение ещё пятерым иностранным гражданам за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании — Матиас Густавссон Векослав Пребег и Джон Хардинг — обвинены в "участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им грозит смертная казнь.

Ещё двоих граждан Великобритании – Эндрю Хилл и Дилан Хил – обвинили в участии наёмников в военных действий и в вербовку наёмников соответственно. Следующее заседание суда состоится в октябре.

В июне к смертной казни в ДНР были приговорены двое граждан Великобритании, а также 21-летнего гражданина Марокко.

Ни одна страна-член ООН, кроме России, не признаёт независимость "ДНР" и, следовательно, правомочность суда самопровозглашённой республики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: "Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооружённых силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным". С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует "об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права".

Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной. Пока результатов дипломатических действий нет.

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