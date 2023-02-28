Новгородец выиграл суд у России за обвинение в дискредитации армии

Председатель новгородского "Яблока" Виктор Шалякин выиграл суд у России в связи незаконным преследованием его по статье о дискредитации российской армии. Об этом рассказывают Север.Реалии.

Суд постановил, что МВД и Минфин России должны возместить Шалякину расходы на лингвистическую экспертизу и оплату услуг защитников, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

В мае 2022 года Шалякина оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за публикации антивоенного видео во "ВКонтакте". В ролике Шалякин – ветеран вооружённых сил России – осудил войну как таковую и поделился воспоминаниями об Афганской войне и спасении беженцев с военной базы Шираки в Грузии.

Несмотря на подтверждение лингвистов, что речь в ролике шла не о войне в Украине, суд признал политика виновным в дискредитации армии. Шалякин обжаловал приговор – в июле суд отменил штраф и прекратил дело из-за недоказанности. В ноябре политик подал иск к МВД и Минфину России с требованием возмещения материального и морального ущерба.