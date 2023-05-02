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В Саратове вместо парада 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов

В Саратове вместо парада 9 мая проведут концерты под окнами ветеранов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Приятный сюрприз поможет сберечь их здоровье и порадует в этот особенный день", – прокомментировал запланированные концерты губернатор.

Праздничного салюта в регионе тоже не будет. Бусаргин заявил, что сэкономленные на нём средства лучше направить на поддержку российских военных в Украине.

Ранее парад на День победы "по соображением безопасности" отменили в Курской, Белгородской, Орловской и Псковской областях, а также в аннексированном Крыму. Власти опасаются, что скопление техники и военнослужащих может "спровоцировать противника". Традиционных шествий "Бессмертного полка" не будет во всей России.

  • Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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