В семи городах Сибири произошли задержки рейсов

В аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска произошли задержки рейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Всего более 1500 пассажиров ожидают вылета.

В кемеровском аэропорту задержаны рейсы авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург и Сочи. В Новокузнецке задержаны вылеты той же авиакомпании в Казань и Санкт-Петербург.

Около 300 человек ожидают в Барнауле рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings в Москву и Екатеринбург. В омском аэропорту задержки коснулись рейсов в Санкт-Петербург и Казань.

В Горно-Алтайске отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург. Более 140 человек ждут вылета из Норильска в Новосибирск, который выполняет авиакомпания NordStar. В аэропорту Томска задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань.

В прокуратуре все случаи задержки объяснили "поздним прибытием воздушного судна".

В результате ночной атаки украинских беспилотников в ряде российских городов была ограничена работа аэропортов. В частности, с перебоями работали аэропорты Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга (Пулково), Пензы, Казани, Ижевска, Самары, Тамбова, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.