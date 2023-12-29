В Сербии сторонники оппозиции проводят сидячую забастовку

В Сербии студенты и активисты, протестующие против официальных результатов выборов в парламент, а также в региональные и местные органы власти, объявили сидячую забастовку.

Они намерены блокировать правительственные учреждения и прилегающие к ним улицы вплоть до намеченной на субботу, 30 декабря, демонстрации в центре Белграда.

24 декабря сообщалось о попытках прорыва митингующих в здание столичной администрации в ходе очередной протестной акции, которая сопровождалась столкновениями с силами безопасности.

В четверг сообщалось, что два депутата парламента Сербии Янко Веселинович и Даниела Груич заявили о выходе по совету врачей из голодовки с требованием отмены результатов всеобщих выборов. Трое других членов оппозиционного альянса голодовку продолжают.

Оппозиция обвиняет президента Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию в фальсификациях в ходе голосования. Вучич объявил о крупной победе своих сторонников на выборах, прошедших 17 декабря. Коалиция во главе с правящей партией получила около 47% избирателей. Оппозиционное объединение "Сербия против насилия", по данным избиркома, заняла второе место, набрав 23% голосов.

Александр Вучич и его Прогрессивная партия правят страной с 2012-го года. Группа международных наблюдателей, в которую входили более 360 экспертов, в том числе из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европарламента, заявила о признаках серьёзных нарушений в Сербии в ходе недавних выборов. В частности, наблюдатели указали на нецелевое использование государственных средств, доминирование президента Вучича и его окружения в СМИ, "кампанию страха", передаёт Балканская служба Радио Свобода.

Сербские власти отрицают нарушения на выборах, заявляя о попытках внешних сил вмешаться во внутреннюю ситуацию в стране.