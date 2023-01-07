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В московском офисе партии "Другая Россия" проходит обыск

Иллюстративное фото

В московском офисе незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" проходит обыск. Об этом говорится в телеграм-канале "Прямое действие".

На момент обыска в помещении находилась только координатор московского отделения партии Ольга Шалина, связи с ней сейчас нет.

Причины обыска пока неизвестны. Предположительно, это может быть связано с акцией, которую нацболы провели 6 января: активисты вывесили возле здания Минобороны России баннер с надписью "Куколды". Таким образом они выразили свое отношение к приказу о рождественском перемирии на войне в Украине, говорится в телеграм-канале партии.

  • Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнёсся к российской идее.
  • 7 января Минобороны России заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Однако руководство Украины сообщило о новых атаках российских военных.

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