В Швеции пропала связь с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции, уже более суток не выходит на связь. 1 декабря в социальных сетях появились неподтверждённые сообщения о его убийстве. После этого журналисты неоднократно пытались связаться и с самим Тумсо, и с его братом Мухаммадом Абдурахмановым, но безуспешно, сообщают Кавказ.Реалии.

О местонахождении обоих братьев также ничего не известно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". Последняя запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована 30 ноября. В криминальных сводках шведской полиции не сообщается об убийстве Абдурахманова.

Издание "Кавказский узел" подтверждает, что не может связаться с Абдурахмановым, но сомневается в достоверности сообщений о его гибели. Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков назвал их слухами и предположил, что они появились после публикаций в криминальной хронике сведений об убийстве молодого мужчины в том же квартале, где живёт Абдурахманов, но ничто не указывает на то, что речь шла именно о блогере.