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В Швеции пропала связь с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым

Тумсо Абдурахманов

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции, уже более суток не выходит на связь. 1 декабря в социальных сетях появились неподтверждённые сообщения о его убийстве. После этого журналисты неоднократно пытались связаться и с самим Тумсо, и с его братом Мухаммадом Абдурахмановым, но безуспешно, сообщают Кавказ.Реалии.

О местонахождении обоих братьев также ничего не известно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". Последняя запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована 30 ноября. В криминальных сводках шведской полиции не сообщается об убийстве Абдурахманова.

Издание "Кавказский узел" подтверждает, что не может связаться с Абдурахмановым, но сомневается в достоверности сообщений о его гибели. Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков назвал их слухами и предположил, что они появились после публикаций в криминальной хронике сведений об убийстве молодого мужчины в том же квартале, где живёт Абдурахманов, но ничто не указывает на то, что речь шла именно о блогере.

  • Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти, публикует интервью с оппозиционными активистами Чечни и критиками главы республики Рамзана Кадырова. В середине 2010-х годов после конфликта с одним из родственников Кадырова Абдурахманов покинул Чечню и Россию. В 2021 году получил политическое убежище в Швеции.
  • В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова уже было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".
  • После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

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