Родственники чеченского блогера заявили, что их никто не похищал 

В инстаграмах pro_chechnya и online_chechnya опубликовано видео, на котором родственники оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова заявляют, что их никто не похищал, и критикуют правозащитников. На публикацию обратил внимание "Кавказский узел" (признан в России СМИ-иностранным агентом).

Один из участников видео представился Мовсаром Абдурахмановым — "кузеном отца того, кого называют Тумсо".

"Эти люди, которые называются правозащитники, они нас достали уже. Мы очень хорошо живём с нашим главой, всем помогает, строит дома тем, у кого их нет. Пенсии даёт. Нам никто ничего не говорит", — заявил он.

Другой родственник пожаловался на излишнее внимание правозащитников. Третий говорит, что он "брат мамы Тумсо", и что правозащитникам "не за что переживать", а проблема в самом Абдурахманове, который "не хочет угомониться".

Их высказывания поддерживают и два других участника видео. Один из них, представившись троюродным братом Тумсо Мохамадом Абдурахмановым, проклял правозащитников и сказал, что "надо заткнуть рты тех, кто там болтает".

Это обращение стало уже третьим за последнюю неделю. Как сообщает "Кавказский узел", 7 января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев привел аналогичные видео с родственниками оппозиционного блогера Хасана Халитова и бывшего полевого командира Ахмеда Закаева. Они также говорят, что никаких "неправомерных действий" в их отношении никто не совершал.

Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти.

С начала декабря об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев. Министр информации Чечни Ахмед Дудаев назвал эти сообщения "ложью и дезинформацией".

7 января российские и международные правозащитные организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом расследовать похищения в Чечне. Кремль на это пока никак не отреагировал.