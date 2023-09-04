В Швеции судят Сергея Скворцова, обвиняемого в шпионаже на ГРУ

В Стокгольме в понедельник начался суд над гражданином Швеции российского происхождения Сергеем Скворцовым. Его обвиняют в шпионаже в пользу российской разведки. По версии следствия, Скворцов передавал ГРУ западные военные технологии. Ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.

На прошлой неделе Скворцову были предъявлены обвинения в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и её страны-союзника - США. По данным прокуратуры, сотрудничать с российскими спецслужбами он начал летом 2014 года. Для прикрытия он использовал свой бизнес в сфере импорта и экспорта. Также, утверждают шведские правоохранители, Скворцов собирал данные о том, как добывать для российского государства и вооружённых сил "различные предметы, которые не могли быть получены на открытом рынке из-за санкций".

Судебное разбирательство запланировано закончить до 25 сентября. В целях безопасности часть процесса пройдет в закрытом режиме. Среди свидетелей будут, среди прочих, агент американского ФБР, а также представители шведских спецслужб. Одним из доказательств станут электронные письма российского Министерства обороны в адрес Скворцова.

Сергей Скворцов живёт в Швеции уже 25 лет. В 2012 году он получил гражданство страны. Скворцова с супругой задержали в ноябре прошлого года в пригороде Стокгольма. Свою вину он отрицает.