В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

13 апреля в шведском городе Гётеборг по подозрению в промышленном шпионаже была задержана гражданка России. Её имя не называется. По сообщению полиции, россиянка была задержана на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem.

Сейчас она находится под арестом. Пресс-служба Preem подтвердила её задержание и уточнила, что задержанная работала на одного из субподрядчиков компании. После её задержания шведские спецслужбы провели допросы свидетелей и обыски. Подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

В последние месяцы в Швеции несколько раз задерживали граждан России и других стран по подозрению в шпионаже в пользу России. 19 января виновными в шпионаже суд признал братьев Пеймана и Паяму Киа. Пейман был приговорён к пожизненному заключению, а его брат Паяма - к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

В конце 2022 года в Швеции была задержана супружеская пара россиян. Сергей Скворцов и Елена Кулькова жили в стране уже 20 лет. Их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.