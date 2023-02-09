Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения. Позднее 9 февраля украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза – в качестве почётного гостя. В Брюссель президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского – добиться от партнёров в Европе ещё больших поставок вооружений Украине.

Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности. Сам президент Украины в четверг отметил, что есть некие "позитивные сигналы" от партнёров по вопросу предоставления истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты. Формального обещания предоставить Украине боевые самолёты пока не дала ни одна страна, хотя, в частности, Великобритания и Польша заявляют о том, что это может быть возможным.

Итоги европейского визита Зеленского и новые поставки оружия в эфире "Настоящего Времени" прокомментировал Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

– Какие основные выводы из визита Владимира Зеленского вы уже можете делать?

– Нас поддерживает весь цивилизованный мир на стороне света. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что та помощь, которая идет к нам, которую дают наши партнеры, будет только увеличиваться с каждым таким визитом нашего президента к нашим главным партнерам.

– Выступая в британском парламенте, Зеленский пошутил, по крайней мере, это звучало как шутка: "Заранее благодарю вас всех за мощные английские самолеты". Почему эти британские самолеты важны для Украины? Как вы оцениваете шансы, что они будут переданы?

– Во-первых, это не шутка. Есть понимание, что нам нужны крылья для того, чтобы мы могли с помощью этих крыльев убрать ту гадость, которая сейчас на нашей территории. Это вопрос только времени. Эти крылья обязательно будут на территории нашей страны. Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки этих крыльев будут. Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже в нашем украинском светлом небе.

– Также Зеленский рассказал, что ждет коалицию ракет большой дальности. Алексей, в чем сейчас загвоздка? Почему Европа не дает их или не так охотно идет на это? Действительно ли со стороны западных партнеров есть запрет на то, чтобы украинские военные били по целям в России, и это является главной причиной? Или нет?

– Тут нужно делить на две части. У нас есть договоренность, что то западное оружие, которое мы получаем от партнеров, мы используем на собственной территории, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях, на запорожском направлении, на харьковском направлении, в направлении Крыма. Но то, что касается использования нашего собственного оружия, то мы можем использовать его там, где мы посчитаем нужным. И в случае необходимости мы будем его использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь те ракеты, которые бьют по нашим городам. Мы не должны спрашивать разрешения на использование нашего собственного оружия.

– Правильно ли я понимаю, что Украина будет бить по тем объектам, где производятся подобные ракеты или откуда они выпускаются?



– Мы будем заниматься защитой своего государства собственным оружием так, как мы считаем необходимым.

– Расскажите, что это за украинское оружие.

– Это не является никаким секретом. У нас есть такое же оружие, как и в Российской Федерации, это оружие осталось с советских времен. И есть наши новые разработки, которые показывают замечательные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер "Москва", который пошел в апреле на дно Черного моря, это была наша ракета, ракета, которая производилась в нашей стране. Они современные, они только что встали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немножечко, и другие тоже есть.

– Алексей, скажите, пожалуйста, чем обосновывают западные партнеры это требование или просьбу не применять их оружие по территории России?

– Не хотят еще больше раздражать Путина. У меня другое мнение. Это никак не относится к Путину, потому что он уже давно не человек. И человек, который принял решение убивать детей, женщин, пожилых людей 24 февраля, напав на нашу страну, этот человек уже 100% не в себе. Я еще раз настаиваю, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы как можно скорее убрать их с нашей территории. Нам лишнего не нужно, но свое мы не отдадим.

– Сегодня в Париже Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и с президентом Франции Макроном. Какой конкретно помощи вы ждете от Германии и от Франции?

– Сначала помощь поставлялась от Великобритании, от Соединенных Штатов Америки, от Канады, от других стран. И только в последнее время поменялась точка зрения сначала у Франции, потом у Германии. Сейчас происходят исторические события, мы живем в очень интересные времена. В результате этой войны, которая на сегодняшний день происходит на территории нашей страны, в которой мы обязательно победим, будет совсем другой мир.

Вы знаете, что в России принято решение поставить крест на общении с США, с Европой, сейчас их аналитики предлагают России вернуться к Азии, находиться в азиатском обществе. Я вообще считаю, что Россия – азиатская страна. А то, что сегодня происходит на нашей территории, это закончится распадом Российской Федерации, и это не наша вина, мы в этом принимаем непосредственное участие. А именно Путин своими действиями приведет к тому, что Россия прекратит существование, она дефрагментируется и не будет существовать в том виде, в котором она есть сегодня.



– Это, кстати, сейчас очень обсуждаемая тема, что будет с Россией после этой войны. Были обнародованы выводы следственной группы по MH17, и там пришли к выводу, что лично Путин мог принимать решение о поставке "Бука" в Донецкую область. Там нет окончательных выводов, они говорят о том, что нет у них достаточно доказательств, их бы могла дать российская сторона, но российская сторона отказалась. В этом же отчете упоминается, что у Путина, пока он на посту президента Российской Федерации, существует иммунитет. Лично вы представляете себе Путина на скамье подсудимых? Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы это случилось?

– Два варианта. Либо он к этому времени будет уже находиться там, где находится Ленин. Учитывая то, что сейчас происходит в России, я более чем уверен, что там будет второе имя, там будет написано "Ленин – Путин". Сначала россияне положат его в мавзолей, будут ходить на него смотреть, как на мумию. А после этого, когда они поймут, что этот человек сотворил для России, они его уберут оттуда, как это уже было неоднократно в истории России. Другое дело, если он будет живым, то обязательно будет на скамье подсудимых, потому что этот человек – террорист номер один в мире. И если раньше террористом номер один был бен Ладен, то на сегодняшний день Путин захватил пальму первенства.

– Но это же надо каким-то образом, чтобы его Россия выдала?

– В России начинаются некоторые процессы, создание некоторых частных военных компаний, там Мишустин что-то делает, "Газпром", много других вещей. Это вопрос только короткого времени: когда они начнут выяснять между собой отношения, и тогда будет понятно, как это все будет происходить. Шансов выйти сухим из воды у Путина ноль, не будет мир ему это прощать. Потому что оно слишком далеко зашло. И сегодня, когда была принята информация, которую вы сейчас объявили касательно MH17, принятие непосредственно по его указке как главнокомандующего.

По-другому в России ничего не происходит. Если мне кто-то говорит, что там какой-то командир полка, или бригады, или батальона может принимать какое-то решение для передвижения именно зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые несли угрозу для гражданских самолетов, в России такого нет. Там все решения принимаются только с того момента, когда Путин скажет "да". И это была их большая ошибка. К большому сожалению, Европа слишком долго рассматривала эти вещи, которые были абсолютно понятны для нашего общества, для людей, которые имеют мозги, для того, чтобы сказать это, прошло восемь с половиной лет. Хотя мы с самого начала понимали, что, кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет.