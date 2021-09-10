Сторонники Навального получили фальшивые рекомендации для "Умного голосования"

Пользователи, регистрировавшиеся на сайтах в поддержку Алексея Навального, начали получать письма с рекомендациями голосовать в рамках проекта "Умное голосование". Однако штаб Навального их не рассылал. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте одного из фондов политика.
"Друзья, спамеры рассылают фейковые рекомендации "Умного голосования". Будьте осторожны! Свои рекомендации мы пришлем только перед выборами, когда кандидата уже нельзя снять", — написали представители фонда. В комментариях сторонники Навального рассказывают, что получили такие письма.
Письма приходят с фальшивого имейл-адреса vote@fbkinfo.tech c заголовком "Твой кандидат от "Умного голосования!", — убедился телеканал Настоящее Время. Так, жительницу Калининского района Санкт-Петербурга призвали проголосовать за кандидата в депутаты Госдумы от экологической партии "Зеленые".
Сторонники Навального привели другой пример фальшивого письма: в московском районе Коптево на выборах в Думу авторы рассылки предложили проголосовать за Вячеслава Милованова, при этом ошибочно указана его партийная принадлежность: вместо ЛДПР – партия "Зеленая альтернатива".
- Проект "Умное голосование" направлен на снижение числа депутатов от "Единой России", избранных в единый день голосования за счёт консолидированного голосования за конкурирующих кандидатов. С точки зрения команды Навального, снижение числа депутатов от ЕР в пользу других системных партий поможет увеличить политическую конкуренцию.
- Весной и летом 2021 года в сети оказались базы данных пользователей, регистрировавшихся на сайтах проекта Навального. Они были обогащены информацией из других источников. Специалисты по информационной безопасности обращали внимание, что проекты Навального могут недостаточно надёжно информацию о подписчиках.
- Соратник оппозиционера Леонид Волков в августе заявил, что фонды никогда не ставили перед собой задачу скрыть от государства списки поддерживающих Навального граждан. “Кремль переворачивает все с ног на голову, когда пытается объявить участие в законной оппозиционной политической деятельности чем-то незаконным, наказуемым и плохим”, — отметил он тогда.
- Тем не менее бывший директор запрещённого в России и признанного экстремистской организацией и иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 8 сентября рассказал, что команда Навального откажется от сбора любых персональных данных своих сторонников.
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