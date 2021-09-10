Сторонники Навального получили фальшивые рекомендации для "Умного голосования"

Пользователи, регистрировавшиеся на сайтах в поддержку Алексея Навального, начали получать письма с рекомендациями голосовать в рамках проекта "Умное голосование". Однако штаб Навального их не рассылал. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте одного из фондов политика.

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"Друзья, спамеры рассылают фейковые рекомендации "Умного голосования". Будьте осторожны! Свои рекомендации мы пришлем только перед выборами, когда кандидата уже нельзя снять", — написали представители фонда. В комментариях сторонники Навального рассказывают, что получили такие письма.

Письма приходят с фальшивого имейл-адреса vote@fbkinfo.tech c заголовком "Твой кандидат от "Умного голосования!", — убедился телеканал Настоящее Время. Так, жительницу Калининского района Санкт-Петербурга призвали проголосовать за кандидата в депутаты Госдумы от экологической партии "Зеленые".

Сторонники Навального привели другой пример фальшивого письма: в московском районе Коптево на выборах в Думу авторы рассылки предложили проголосовать за Вячеслава Милованова, при этом ошибочно указана его партийная принадлежность: вместо ЛДПР – партия "Зеленая альтернатива".