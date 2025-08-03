В Сочи после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, произошло возгорание резервуара с топливом.

Губеорнатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе Сочи. Произошло возгорание. Огонь тушат около 130 человек.

Кроме того, Прошунин сообщил, что обломки беспилотника "зацепили строения в гаражном кооперативе" на Авиационной улице. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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