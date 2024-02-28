Спортивный тренер Николай Зимирев арестован на 15 суток судом в Сочи. Он участвовал в возложении цветов к мемориалу жертвам политических репрессий в память о политике Алексее Навальном 18 февраля. Об этом пишет редакция Кавказ.Реалии.

40-летний Зимирев был задержан полицией и после этого пропал. Редакции Кавказ.Реалии удалось обнаружить решение суда, из которого следует, что тренер арестован 22 февраля на 15 суток. Его обвинили в пропаганде запрещённой символики.

Поводом для ареста спортсмена стала публикация на его странице "ВКонтакте" фотографии с митинга в Тбилиси. Один из попавших в кадр участников акции держит бело-сине-белый флаг, который после начала полномасштабной войны в Украине использовался на антивоенных митингах россиян. Флаг таких же цветов использует воюющий в составе ВСУ легион "Свобода России". Российские власти объявили подразделение террористическим.