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В Сочи спортивный тренер арестован после возложения цветов к мемориалу репрессированным

Акция в память об Алексее Навальном, архивное фото
Акция в память об Алексее Навальном, архивное фото

Спортивный тренер Николай Зимирев арестован на 15 суток судом в Сочи. Он участвовал в возложении цветов к мемориалу жертвам политических репрессий в память о политике Алексее Навальном 18 февраля. Об этом пишет редакция Кавказ.Реалии.

40-летний Зимирев был задержан полицией и после этого пропал. Редакции Кавказ.Реалии удалось обнаружить решение суда, из которого следует, что тренер арестован 22 февраля на 15 суток. Его обвинили в пропаганде запрещённой символики.

Поводом для ареста спортсмена стала публикация на его странице "ВКонтакте" фотографии с митинга в Тбилиси. Один из попавших в кадр участников акции держит бело-сине-белый флаг, который после начала полномасштабной войны в Украине использовался на антивоенных митингах россиян. Флаг таких же цветов использует воюющий в составе ВСУ легион "Свобода России". Российские власти объявили подразделение террористическим.

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