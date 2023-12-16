Окружной суд Манхэттена приговорил к 50 месяцам тюрьмы и 40 тысячам долларов штрафа бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, работавшего на российского миллиардера Олега Дерипаску. Американец признан виновным в нарушении американских санкций и законодательства об отмывании денег.
55-летний Макгонигал 22 года служил в ФБР, перед тем как выйти в отставку в 2018 году. В последней должности в ведомстве он возглавлял отдел контрразведки бюро в Нью-Йорке, передаёт Голос Америки. В эти годы он курировал в том числе расследования в отношении российских олигархов.
После выхода в отставку бывший контрразведчик, как сообщается, собирал для Дерипаски компромат на его конкурента,другого российского миллиардера Владимира Потанина. Макгонигал сотрудничал с Дерипаской вопреки наложенным на того в 2018 году санкциям и пытался помочь бизнесмену избежать ограничений.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что Макгонигал "не оправдал доверие, оказанное ему страной" и "поставил под угрозу национальную безопасность, оказывая услуги ... российскому магнату, который действует как агент Владимира Путина". Макгонигал признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
- Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году, объяснив своё решение тем, что бизнесмен занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему миру, представляя интересы российских властей. Заявлялось, что олигарх владеет активами и отмывает деньги в интересах президента России Владимира Путина. Кроме того, власти подозревали его в причастности к возможному вмешательству в выборы президента США в 2016 году.
- Дерипаска обвинения в свой адрес отвергает. Он обжаловал введение ограничений в суде. В июне 2021 года Федеральный окружной суд по округу Колумбия этот иск отклонил.
- Forbes оценивает состояние Дерипаски в 2,5 миллиарда долларов. Предприниматель заявлял, что потерял 7,5 миллиарда из-за введённых против него американских санкций.
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