В США отменены сотни рейсов из-за нехватки персонала на фоне "омикрона"

Крупнейшие авиаперевозчики США - United Airlines и Delta – отменили в канун рождественских праздников несколько сотен рейсов. Основной причиной отмены полётов стала нехватка персонала, вызванная распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и ростом заболеваемости COVID-19.

Американские СМИ напоминают, что последние недели в США наблюдается резкий рост числа новых заражений новым штаммом. Суточный прирост инфицированных в некоторые дни превышал 200 тысяч человек.

Новый штамм "омикрон" впервые выявили в Южной Африке в ноябре. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций.

Ряд стран Евросоюза и Соединённые Штаты приостановили с южноафриканскими странами авиасообщение. Вместе с тем Белый дом планирует возобновить полёты 31 декабря. Источники Reuters в министерстве здравоохранения США сообщили, что перелёты не окажут существенного влияния на заболеваемость, так как вирус в стране уже широко распространился.

США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. Сначала пандемии там выявлено почти 53 миллиона заражений коронавирусом. Умерли почти 834,5 тысячи пациентов.