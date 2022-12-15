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В Стамбуле тысячи жителей протестуют против приговора мэру города

Экрем Имамоглу на акции протеста в Стамбуле 14 декабря

Тысячи жителей Стамбула второй день подряд вышли на акцию протеста в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Ранее суд приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей Центризбиркома.

Обвинения против Имамоглу связаны с выборами мэра Стамбула в 2019 году. Тогда политик выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые – 23 июня. После победы Имамоглу назвал "дураками" тех, кто отменил выборы 31 марта.

Вынесение приговора откладывали несколько раз, но 14 декабря суд вынес вердикт. Помимо лишения свободы судья запретил Имамоглу заниматься политической деятельностью.

Имамоглу считают вероятным соперником Реджепа Эрдогана на президентских выборах в 2023 году. Если решение суда вступит в силу, то политика отстранят от должности мэра Стамбула и запретят участвовать в выборах.

Приговор пока не является окончательным, требует утверждения в апелляционной инстанции и может быть обжалован, в том числе в Конституционном суде Турции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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