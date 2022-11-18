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Эрдоган рассказал об успехе встречи глав разведок России и США

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал важной для предотвращения "неконтролируемой" эскалации вокруг Украины недавнюю встречу главы ЦРУ Уильяма Бёрнса и директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Эрдоган, как следует из сообщения его пресс-службы, высказал такую оценку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, турецкий лидер указал также на необходимость возобновления дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Одновременно Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки, которая позволяет сейчас экспортировать украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.

В четверг Реджеп Эрдоган, сославшись на сведения от руководства турецких спецслужб после разговора Бёрнса и Нарышкина, заявил о том, что ни США, ни Россия не планируют применять сейчас ядерные вооружения.

Встреча глав американского и российского разведывательных ведомств с глазу на глаз прошла в понедельник в Анкаре. Судя по всему это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала февральского вторжения России в Украину.

Как заявили в администрации президента США Джо Байдена, на встрече Бёрнса и Нарышкина речь шла о ядерных угрозах Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины. Стороны также обсудили судьбу американцев, которые удерживаются под стражей в России. Российская сторона темы переговоров не раскрывала. Комментариев не давали ни в Кремле, ни в МИД России, отмечает РБК.

  • Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что диалог с Москвой возможен лишь после того, как все российские войска полностью покинут захваченные украинские территории, и руководство России даст гарантии, что подобное "больше не повторится". В Кремле заявляют, что выдвинутые Киевом условия свидетельствуют об отказе вести переговоры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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