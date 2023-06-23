В Судане не могут захоронить сотни жертв насилия в Западном Дарфуре

В Эль-Генейне, столице штата Западный Дарфур в Судане, местные жители пытаются похоронить сотни жертв продолжающихся в городе боевых действий. При этом большинство населения покинули город. Люди бегут в соседний Чад, на пути в который также сталкиваются с насилием.

По информации CNN, тела примерно 500 убитых в городе удалось опознать. Одновременно местные активисты отмечают, что, возможно, тысячи других жертв остаются не захороненными и лежат на улицах, в своих домах, общественных учреждениях, мечетях. О таком положении рассказали, в частности, сотрудники Коллегии адвокатов Дарфура.

Одновременно телеканал отмечает, что не смог независимо проверить информацию из-за периодических отключений связи в регионе и обратился за подтверждением в Управление ООН по гуманитарным вопросам.

В организации "Врачи без границ" во вторник заявили, что Западный Дарфур покинули 15 тысяч беженцев. За четыре дня они добрались до города Адре в Чаде, ещё тысячи - попытались предпринять схожие попытки. Очевидцы рассказывали, что видели, как по людям открывали огонь, говорится в заявлении "Врачей без границ". Организация не назвала сторону, ответственную за стрельбу по беженцам, но один из активистов в Дарфуре Камаль аль Дин обвинил в убийствах военизированную организацию "Силы быстрой поддержки".

Командующий "Силами быстрой поддержки" генерал Мухаммад Хамдан Дагло отвергает обвинения в расправах и указывает на суданскую армию как на сторону, разжигающую межплеменной конфликт.

CNN отмечает, что сведения о жестоких расправах, совершаемых бойцами "Сил быстрой поддержки" и связанными с ними отрядами, согласуются с десятками свидетельств. В них упоминаются убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, разграбления домов и больниц, массовые изнасилования.