В Судане не могут захоронить сотни жертв насилия в Западном Дарфуре

В Эль-Генейне, столице штата Западный Дарфур в Судане, местные жители пытаются похоронить сотни жертв продолжающихся в городе боевых действий. При этом большинство населения покинули город. Люди бегут в соседний Чад, на пути в который также сталкиваются с насилием.
По информации CNN, тела примерно 500 убитых в городе удалось опознать. Одновременно местные активисты отмечают, что, возможно, тысячи других жертв остаются не захороненными и лежат на улицах, в своих домах, общественных учреждениях, мечетях. О таком положении рассказали, в частности, сотрудники Коллегии адвокатов Дарфура.
Одновременно телеканал отмечает, что не смог независимо проверить информацию из-за периодических отключений связи в регионе и обратился за подтверждением в Управление ООН по гуманитарным вопросам.
В организации "Врачи без границ" во вторник заявили, что Западный Дарфур покинули 15 тысяч беженцев. За четыре дня они добрались до города Адре в Чаде, ещё тысячи - попытались предпринять схожие попытки. Очевидцы рассказывали, что видели, как по людям открывали огонь, говорится в заявлении "Врачей без границ". Организация не назвала сторону, ответственную за стрельбу по беженцам, но один из активистов в Дарфуре Камаль аль Дин обвинил в убийствах военизированную организацию "Силы быстрой поддержки".
Командующий "Силами быстрой поддержки" генерал Мухаммад Хамдан Дагло отвергает обвинения в расправах и указывает на суданскую армию как на сторону, разжигающую межплеменной конфликт.
CNN отмечает, что сведения о жестоких расправах, совершаемых бойцами "Сил быстрой поддержки" и связанными с ними отрядами, согласуются с десятками свидетельств. В них упоминаются убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, разграбления домов и больниц, массовые изнасилования.
- В течение последних двух с лишним месяцев подразделения, подчиняющиеся генералу Дагло, ведут бои с регулярной армией, возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Два могущественных военных руководителя, в прошлом союзники, пришли к власти в Судане одновременно в 2019-м году, когда в стране произошел военный переворот и был смещён диктатор Омар аль-Башир.
- Страной впоследствии управлял так называемый Переходный Военный совет Судана. Позднее ему на смену пришел Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Сейчас Судан фактически военная диктатура, но формально – президентская республика во главе с генералом аль-Бурханом.
- Начиная с 2017 года российские и иностранные источники не раз публиковали фото и видео, на которых, как утверждается, были запечатлены наемники ЧВК "Вагнер" в Судане. Они якобы занимались обучением суданских военных и помогали в подавлении массовых протестов. Основатель ЧВК Евгений Пригожин говорит, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца этой компании.
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