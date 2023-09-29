В Сургуте учителя вынудили уволиться из-за длинных волос и женской сумки

В Сургуте учителя математики Артура Морозова вынудили уволиться из гимназии из-за анонимной жалобы на "пропаганду ЛГБТ+". Об этом пишут "База" и Ura.ru.

По информации изданий, родителям школьников не нравился вид Морозова. По их словам, он ходил в школу с длинными волосами, татуажем бровей и женской сумкой, а соцсетях у него обнаружились фото в женском пальто. Некоторые стали обвинять Морозова в "пропаганде ЛГБТ+".

Позже руководство гимназии получило анонимную жалобу того же толка. После этого Морозов решил уволиться по собственному желанию, чтобы "эти родители успокоились".

В беседе с Ura.ru, Морозов сказал, что "как женщина" себя не позиционирует, никаких "неправильных ценностей" не пропагандирует, а фотографии были сделаны по заданию в университете.

"За мной стоит большое количество родителей и детей, которых эта новость повергла в ужас и шок. И они тоже не хотят сидеть на месте, они собираются писать ответное заявление", – добавил Морозов.