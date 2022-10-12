Входящая в состав РПЦ Эстонская православная церковь опубликовала ответ её предстоятеля, митрополита Евгения (Решётникова) на требование МВД осудить высказывания патриарха Кирилла о войне в Украине. Министр внутренних дел обещал внести предложение о лишении священнослужителя вида на жительство, если тот не осудит войну.

В тексте ответа, который в среду появился на сайте Эстонской церкви, говорится, что Эстонская православная церковь выступает против войны, опираясь на православное вероучение. Отмечается, что это уже указывалось в сообщении Синода 6 октября. "В связи с этим сообщаю, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные им в проповеди 25.09, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга", — говорится в ответе Евгения.

"19 марта я присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной", – подчеркнул священнослужитель. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что удовлетворён ответом, передаёт Эстонское национальное телерадиовещание.

Требования МВД к митрополиту были отправлены в церковь в пятницу, 7 октября. Министр дал митрополиту срок в пять дней для ответа. "Мы должны быть уверены, что ни одна организация, в том числе религиозная, на территории Эстонской Республики не поддержит войну и дистанцируется от разжигания войны. Если она этого не сделает, то это означает противоположную позицию, а противоположной позиции ни у одной эстонской организации быть не может. Это напрямую вопрос безопасности", – цитирует его национальное телерадиовещание.

Во вторник в эфире Vikerraadio требование министра комментировал Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. "Если государство начинает требовать от церквей мнения и высказывания не на основании закона, а руководствуясь сиюминутным контекстом, то, согласно нашей Конституции, думаю, это уже не будет той страной, где нет государственной церкви", — сказал он.

Патриарх Кирилл заявил, что Православная церковь верит в прощение грехов исполняющим присягу воинам на проповеди 25 сентября. Он не говорил, что это касается только воинов российской армии. Тем не менее это заявление противоречит православной традиции и традиционной трактовке вероучения.

В проповеди Кирилл назвал войну "междуусобной бранью" и заявил, что церковь молится "за скорейшее её прекращение". Ряд западных и украинских политиков обвиняют предстоятеля РПЦ в поддержке войны, он внесён в санкционные списки Великобритании. Однако он никогда не высказывался за войну напрямую.