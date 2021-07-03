В Таджикистане введена обязательная вакцинация от COVID-19

Власти Таджикистана ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для всех граждан страны старше 18 лет.

Республиканский штаб по противодействию болезни также призвал граждан, возвращающихся из-за рубежа, независимо от положительного или отрицательного результата ПЦР-теста находиться в режиме самоизоляции на протяжении 10 суток.

Упомянув о высоком риске передачи коронавируса, штаб также рекомендовал снизить число гостей на свадьбах и других торжествах.

Как отмечает Таджикская служба Радио Свобода, официальная статистка по COVID-19 в стране, несмотря на быстрое распространение нового штамма вируса, остаётся невысокой. Так, по данным Минздрава за 2-е июля, за сутки было выявлено 25 случаев заражения новым коронавирусом, умерли два человека.

Всего с начала пандемии в Таджикистане, по официальным данным, коронавирусом заразились примерно 13 с половиной тысяч человек, умерли – 92. Независимые эксперты не доверяют официальным цифрам и предполагают, что они могут быть значительно выше.

На сегодняшний день жители Таджикистана могут привиться вакцинами от AstraZeneca индийского производства и китайской CoronaVac, отмечает издание РБК.