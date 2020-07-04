Борьба с гомофобией внешней и внутренней. Диджитал-прайд в России

В этом году из-за пандемии многие страны провели ежегодный прайд в онлайн-формате. В России тоже проходит диджитал-прайд. И связан выбор такого формата не только с мерами профилактики коронавируса. У российских ЛГБТ-людей и тех, кто их поддерживает, нет возможности принять участие в "марше гордости" ЛГБТ. В 2012 году Мосгорсуд принял решение о запрете гей-парадов в столице на сто лет. C тех пор российские власти не согласовали ни один ЛГБТ-парад.

В июне квир-медиа “Открытые” провели диджитал-прайд-фестиваль в поддержку ЛГБТ-людей. В инстаграме “Открытых” известные музыканты, актеры из разных стран мира говорили о месяце гордости. На фестивале можно было увидеть перформансы, лекции и живые выступления. Слова поддержки в адрес ЛГБТ-людей сказали Рената Литвинова, певица Монеточка, журналист Алена Долецкая, главный редактор телеканала “Дождь” Наталья Синдеева, музыкант группы СБПЧ Кирилл Иванов.

Прайд благодаря интернету становится единой общемировой историей

Под хештегом #russianqueerpride появилось более 800 историй от ЛГБТ-людей их родственников, друзей. С июля диджитал-прайд продолжается в формате виртуального шествия. На сайте www.russianqueerpride.ru собираются все фото и рассказы участников с этим хештегом. По замыслу создателей сайта, длиться диджитал-прайд-парад будет бесконечно и принять участие в нем смогут любые люди, которые считают, что все должны иметь равные права, а гомофобия – это унылый и жестокий пережиток прошлого. Подробнее о первом онлайн-прайде Радио Свобода рассказал организатор московских квир-техно-вечеринок Popoff Kitchen и один из создателей сайта диджитал-прайда Никита Егоров-Кириллов.

– Я заметила, что многие участники российского онлайн-прайда пишут посты на английском языке. Вы сейчас создаете версию сайта на английском языке. Почему?

– В этом году многие страны провели ежегодный прайд в онлайн-формате. Можно сказать, что прайд благодаря интернету становится единой общемировой историей, в которой может принять участие любой человек независимо от его места жительства, национальности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Российских ЛГБТ- людей поздравили жители всего света, выразили свое сочувствие и поддержку. ЛГБТ-прайд открыт для всех людей, которые придерживаются принципов открытости, уважения и равноправия. Английская версия нам нужна, чтобы к нашему прайд-параду могли присоединиться наши союзники за пределами России.

– Почему вы выбрали площадку инстаграма?

– Жители России очень активно пользуются инстаграмом. Эта вторая по популярности платформа после “ВКонтакте”. Нашей задачей было показать шествие визуально. Инстаграм дает такую возможность. Не исключено, что вскоре мы подключим другие платформы.

– Я видела в интернете информацию, что якобы проходит два первых прайда. Один сделало медиа “Открытые”, другой – вы. Что происходит на самом деле?

Нам удалось показать и массовость квир-прайда и каждого участника марша гордости в отдельности

– В начале июня мы поделились нашими идеями и планами с "Открытыми" и решили запустить один хештег #russianqueerpride для обоих проектов. Весь июнь "Открытые" проводили грандиозный, на мой взгляд, прайд-фестиваль в поддержку ЛГБТ-людей. Мы же запустили прайд-парад – продолжительную ЛГБТ-акцию и площадку, где будут собраны весь материал и фото. На сайте можно увидеть, сколько именно людей идет на онлайн-параде. Например, сейчас нас больше 800 человек. Кроме того, на сайте есть раздел об истории ЛГБТ-движения, который нам помогла сделать Российская ЛГБТ-сеть. С “Открытыми” мы находимся в дружеских и партнерских отношениях, у нас нет противоречий или конкуренции. Мне кажется, нам удалось показать и массовость квир-прайда и каждого участника марша гордости в отдельности. Мы надеемся, что к нам будет присоединяться все больше людей и мы будем шествовать бесконечно.

– Из каких российских регионов большинство участников прайда?

– Пока из Москвы и Петербурга. Надеюсь, к нам будут присоединяться ЛГБТ-люди и те, кто нас поддерживает, из других регионов. Большую солидарность с квир-людьми показывают жители Европы и США. В прайде принимают участие люди, которые из-за гомофобии эмигрировали из России. Мы общаемся с Баренц-прайдом, Тбилисским и Киевским прайдом. Эти прайды, которые проходят физически, также к нам присоединятся.

– Почему квир-прайд, а не ЛГБТ-прайд?

– Квир – это более широкое понятие. Оно включает в себя разные виды сексуальной ориентации и гендерной идентичности, такие как асексуальность, пансексуальность, трансгендерность, бигендерность и другие. В общем, все люди, которые не вписываются в рамки гетеросексуальности или цисгендерности, могут называть себя квирами.

– Но гетеросексуалы тоже могут принять участие в квир-прайде?

– Конечно, многие гетеросексуалы поддержали прайд. Так, например, певица Монеточка записала обращение со словами поддержки ЛГБТ-комьюнити для прайд-фестиваля. Его критиковали на одном из шоу федеральных телеканалов. Слова критиков звучали беспомощно, смешно и фальшиво на фоне искренней и сердечной речи певицы.

– Я видела, что некоторые ЛГБТ-люди осудили обращение актрисы Ренаты Литвиновой за то, что она в своем видео не упомянула аббревиатуру ЛГБТ.

– Я не согласен с критикой в адрес Ренаты Литвиновой. Неважно, какие слова Рената использовала, чтобы нас поздравить, было видно, что они идут от души.

– Онлайн-прайд похож на массовый каминг-аут. И на мой взгляд, большинство его участников – совсем молодые люди. Как вы думаете, молодежь в целом более открыта и толерантна, чем старшее поколение?

Молодое поколение не хочет прятаться, быть несчастным и готово бороться за себя

– У меня создалось именно такое впечатление. Молодое поколение не хочет прятаться, быть несчастным и готово бороться за себя. Для них свобода и возможность принимать и выражать свою сексуальность очень важны. В целом молодые люди как поколение более открыты и терпимы.

– В чем задача ЛГБТ-прайдов? Путин, насколько я помню, прайды никогда не комментировал, но вчера в очередной раз повторил, что никому не надо ничего навязывать.

– Задача прайдов – это борьба с гомофобией внешней и внутренней. Яркие наряды, радужные флаги, перформансы и музыка – это только антураж. На прайде квир чувствует себя своим среди открытых людей и ему проще решиться на каминг-аут. Каминг-аут – стрессовый, но очень важный момент, после него жизнь человека становится более счастливой. Я знаю это на собственном опыте, и исключений очень мало. Цель "маршей гордости" – это повышение открытости и видимости ЛГБТ-сообщества и просвещение окружающих их людей. Большая часть гомофобов – это люди, страдающие от собственного невежества. Информирование может их изменить. И только небольшая, но, к сожалению, наиболее агрессивная часть гомофобов – гомофобы по убеждению. Их трудно изменить, но можно сформировать общественное мнение, осуждающее гомофобию.

– Как вы думаете, может ли онлайн-прайд подготовить общество к офлайн-прайду?

– Я думаю, только отчасти. Я бы не стал обольщаться на этот счет. ЛГБТ-парады в Киеве и Тбилиси показали, что общество постсоветского пространства все еще очень гомофобно. Однако оно начинает меняться.

– Как вы заботитесь о безопасности участников прайда?

– Инстаграм – это наиболее безопасная и анонимная платформа. Для того чтобы создать инстаграм-аккаунт, не обязательно сообщать номер телефона и настоящее имя. Сложно вычислить, где находится пользователь инстаграма. Мы используем механизмы модерации и блокируем пользователей, которые под нашим хештегом делают гомофобные посты или комментарии.

– У вас есть какие-то требования к участникам прайда?

– Участников мы просим подтвердить, что они старше 18 лет. В остальном полная свобода.

– Глава Союза женщин России Екатерина Лахова увидела пропаганду гомосексуальности в рекламе мороженого "Радуга". “ Это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве” – так Лахова поделилась своим беспокойством с президентом России на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. Путин ответил, что надо выстроить "неагрессивный" общественный контроль за ЛГБТ-пропагандой. Производитель мороженого оправдался, что "радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", и сказал, что будет производить мороженое дальше. Какие-то известные бренды проявили интерес к российскому диджитал-прайду?

– Несколько иностранных брендов, которые недавно представили на российском рынке коллекцию, посвященную прайду, проявили интерес к нашему проекту. Возможно, в следующем году мы сделаем что-то совместное в рамках www.russianqueerpride.ru.

Я вижу, что общество становится все более просвещенным в том, что касается ЛГБТ

– Вам не кажется, что онлайн-прайд – это проект, рассчитанный на относительно небольшую группу людей? А большинство, следуя рекомендации Путина, будет контролировать “пропаганду”?

– Я вижу, что общество становится все более просвещенным в том, что касается ЛГБТ. Сложно представить, чтобы 10 лет назад на обложке издания Tatler появилась трансгендерная героиня. Изменения начинаются с группы наиболее прогрессивных людей и медленно распространяется на общество в целом. Так происходило в цивилизованных странах, и наше общество станет более толерантным и гуманным.

– Как вы думаете, в России когда-нибудь пройдет офлайн-квир-парад?

– Я был бы счастлив, если это когда-нибудь случится. Я думаю, если сейчас уже 800 человек идет виртуальным шествием, то однажды оно может перерасти во что-то большее.