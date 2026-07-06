В Тегеране завершилось прощание с аятоллой Али Хаменеи

В Тегеране завершился четвёртый и последний день прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Власти страны ввели повышенные меры безопасности, включая закрытие воздушного пространства над столицей и усиленный контроль в местах проведения церемоний.

Вокруг гроба установили массивные бетонные заграждения, чтобы избежать повторения трагедии 1989 года, когда во время похорон аятоллы Рухоллы Хомейни в давке погибли более десяти человек и тысячи получили ранения.

Из Тегерана тело Хаменеи доставят в город Кум, после чего – в иракские шиитские святыни Наджаф и Кербелу.

В Наджафе находится гробница первого шиитского имама Али, а Кербела считается местом гибели имама Хусейна, чья смерть занимает центральное место в шиитской религиозной традиции.

Перевозка тела Хаменеи через эти священные города должна подчеркнуть его статус не только как руководителя Ирана, но и как духовного лидера шиитского мира. По мнению наблюдателей, маршрут имеет и политическое значение: Тегеран стремится продемонстрировать, что после войны с Израилем и США сохранил влияние в Ираке и связи с союзными шиитскими группировками.

По данным иранских СМИ, гроб с телом Хаменеи в Ирак сопровождают президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и один из сыновей покойного аятоллы Мустафа Хаменеи.

При этом внимание по-прежнему приковано к сыну Али Хаменеи – новому Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи. После избрания на должность он так и не появлялся на публике. По данным западных СМИ, он получил ранения во время тех же ударов, в которых погиб его отец.

Похороны Али Хаменеи запланированы на 9 июля в Мешхеде, рядом с мавзолеем имама Резы.

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