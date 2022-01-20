В телеграме нашли открытый канал с методичками по пиару Путина

Сотрудники воронежского Центра управления регионом по ошибке создали открытый телеграм-канал под названием "Федеральный контент", где публиковали правила по освещению деятельности президента и правительства в региональных изданиях. Канал пропал из поисковой выдачи, а ссылка на него перестала работать после публикаций в СМИ.

Подсказки для журналистов публиковали в открытом доступе в течение восьми месяцев. В их числе, например, подобранные тезисы из послания президента Владимира Путина, которые были "наиболее позитивно восприняты аудиторией" - о выплатам семьям с детьми, "переменах" в сфере образования, новые машины скорой помощи в селах. Модераторы канала просили журналистов в публикациях делать акцент на этих данных.

Через неделю в Центре сообщили, что составят "сводный рейтинг регионов по отработке послания для руководителей". В также канале публиковали готовые красиво оформленные цитаты Путина, которые предлагали распространять в соцсетях. Кроме того, журналистам давали указания по пиару прокремлевского форума "Новое знание" и прямой линии с президентом.

Летом, когда в российских регионах бушевали пожары, Центр предлагал делать акцент на том, что "пожары полыхают по всему миру", а "ООН назвал борьбу с пожарами мировой проблемой".

После смерти главы МЧС Евгения Зиничева, журналистов попросили обязательно указывать, что он погиб во время учений, спасая жизнь человека. В соцсетях представители Центра просили делать приписку "Вечная память герою".