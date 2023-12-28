В Томске для активистки Ксении Фадеевой запросили 10,5 лет колонии

Томской активистке Ксении Фадеевой, обвиняемой по статье об экстремизме, прокурор запросил 10 с половиной лет колонии. Об этом в четверг сообщает SOTA со ссылкой на группу поддержки Фадеевой.

Как отмечается, наказание для бывшего координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Томске запросил обвинитель из Генпрокуратуры Роман Болдырев.

13 ноября Ксению Фадееву перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Она якобы нарушила один из наложенных на неё запретов. Тогда же судья Дмитрий Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой в закрытый режим.

27 декабря сообщалось, что в Советский районный суд Томска, где проходят заседания по делу активистки, пришлось вызвать скорую помощь. Плохо почувствовали себя сама Фадеева и её защитник. В этой связи отмечалось, что по настоянию судьи заседания длятся по 12 часов, а самой подсудимой не дают есть и отдыхать.

"Суд гонит вперед и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Такое вообще делать нельзя. Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города. Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко", - комментировали ситуацию сторонники Фадеевой.