В Томске для активистки Ксении Фадеевой запросили 10,5 лет колонии

Томской активистке Ксении Фадеевой, обвиняемой по статье об экстремизме, прокурор запросил 10 с половиной лет колонии. Об этом в четверг сообщает SOTA со ссылкой на группу поддержки Фадеевой.
Как отмечается, наказание для бывшего координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Томске запросил обвинитель из Генпрокуратуры Роман Болдырев.
13 ноября Ксению Фадееву перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Она якобы нарушила один из наложенных на неё запретов. Тогда же судья Дмитрий Худяков перевёл процесс по делу Фадеевой в закрытый режим.
27 декабря сообщалось, что в Советский районный суд Томска, где проходят заседания по делу активистки, пришлось вызвать скорую помощь. Плохо почувствовали себя сама Фадеева и её защитник. В этой связи отмечалось, что по настоянию судьи заседания длятся по 12 часов, а самой подсудимой не дают есть и отдыхать.
"Суд гонит вперед и при этом защите отказывают в ходатайствах о допросе даже явившихся в суд лиц! Такое вообще делать нельзя. Суд раздражает, что Ксению положительно характеризуют жители города. Практику издеваться над подсудимой судья Худяков, похоже, подсмотрел в деле Саши Скочиленко", - комментировали ситуацию сторонники Фадеевой.
- Об уголовном деле против Ксении Фадеевой стало известно в декабре 2021 года. Она обвиняется в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения (Фадеева была депутатом городской думы Томска) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
- В день обыска у Фадеевой (28 декабря 2021 года) сотрудники силовых структур также пришли к нескольким её коллегам в других регионах. Некоторым из них уже вынесли приговоры.
- Бывших координаторов штабов Навального в Уфе и в Барнауле – Лилию Чанышеву и Вадима Останина – приговорили к 7,5 и 9 годам колонии соответственно.
- Деятельность штабов Алексея Навального в России объявлена "экстремистской" и запрещена по решению суда.
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