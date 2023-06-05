В Туле приговор дезертиру огласили в присутствии 400 военных

В Туле 400 военнослужащих присутствовали на оглашении приговора мобилизованному, обвинённому в дезертирстве. После вынесения вердикта судья Тульского гарнизонного военного суда прочитал военным лекцию "об уголовной ответственности за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе", — передаёт объединённая пресс-служба городских судов.

Мобилизованный был отправлен в колонию на пять лет. В сообщении говорится, что среди слушателей были "командный состав воинской части", военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву и мобилизованные. Из контекста следует, что явка могла быть обязательной.

Издание "7х7" отмечает, что это не первый показательный судебный процесс в отношении военнослужащего. В апреле военные были собраны на лекцию в том же суде на оглашение приговора дезертировавшему контрактнику. Им тоже читали лекцию. Тогда приговор был строже: семь лет колонии.