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Россиянин приговорён в Минске к 11 годам тюрьмы за ролики для оппозиции

Егор Дудников

Минский городской суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в разжигании социальной вражды.

Ровно такой срок для подсудимого на заседании 23 декабря запросил представитель прокуратуры. Дело слушалось при закрытых дверях. Формальной причиной было названо "недопущение арспространения экстремистских материалов", отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Обвинение также вменяло Дудникову уголовную статью о призывах к действиям, наносящим вред национальной безопасности.

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