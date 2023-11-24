В Уфе арестовали брата башкирского активиста Руслана Габбасова

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца 33-летнего Рустама Фараретдинова — брата башкирского активиста Руслана Габбасова. Об этом "Idel.Реалии" сообщил сам Габбасов. Ему вменяют статью о содействии террористической организации. Наказание по этой статье составляет от семи до 15 лет лишения свободы.

Вчера Рустама Фараретдинова задержали в его доме в деревне Курманаево в Аургазинском районе Башкортостана и после обыска увезли в Уфу. При этом сотрудники правоохранительных органов, по словам жены Фараретдинова, сказали, что он "будет сидеть за брата". Через некоторое время Руслан Габбасов сообщил, что брат связался с женой, сказав ей, что на него "завели уголовное дело по экстремистской статье".

— Брат сказал жене: "Передай Руслану — если он приедет [в Россию], то меня выпустят, если нет, то посадят", — рассказал Габбасов.

По словам Габбасова, брата могут преследовать только в порядке мести ему самому. Рустам Фараретдинов далёк от политики, работает на производстве, у него трое детей.

В марте 2023 года правоохранители уже задерживали мать и брата Руслана Габбасова, но после допросов отпустили.