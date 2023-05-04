Главу "Центра Т" оштрафовали на 100 тысяч рублей за "ЛГБТ-пропаганду"

Руководителя группы помощи трансгендерным и небинарным людям "Центр Т" Яна Дворкина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ+.

Дело на активиста завели по жалобе органов опеки. Они сопровождали семью Дворкина, так как на его попечении находится ребёнок. Поводом для жалобы стали посты в телеграм-канале Дворкина. Там он среди прочего рассказывает о своей жизни с партнёром.

В ходе разбирательства адвокаты указывали на ошибки в деле и отмечали, что скриншоты постов обрезаны так, что логика текста оказалась нарушена. Защита требовала прекратить судебное производство и учесть наличие под опекой Дворкина ребёнка. У мальчика инвалидность, он часто болеет и "очень привязан" к Дворкину.



Сам активист вину не признал и заявил, что его возмущает существование статьи о пропаганде ЛГБТ+. "Бесчеловечно, что государство делает законной дискриминацию целой группы населения, которая составляет около 14 миллионов граждан России", написал Дворкин в своём обращении к суду.

Он намерен обжаловать приговор.