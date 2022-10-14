В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о восстановлении системы энергоснабжения в стране после обстрелов российской армии.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", – сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. По его словам, правительство выделило 300 млн гривен (8,1 млн долларов) для Киевской и 57 млн гривен (1,5 млн долларов) для Сумской областей на ремонт объектов инфраструктуры.