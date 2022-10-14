В Украине восстановили системы электроснабжения после обстрелов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о восстановлении системы энергоснабжения в стране после обстрелов российской армии.
"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", – сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. По его словам, правительство выделило 300 млн гривен (8,1 млн долларов) для Киевской и 57 млн гривен (1,5 млн долларов) для Сумской областей на ремонт объектов инфраструктуры.
- Утром 10 октября российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия обстреливала всю территорию страны, а главной целью стали прежде всего энергетические объекты энергетики.
- Утром 11 октября Ладыжинская ТЭС в Винницкой области была атакована двумя дронами-камикадзе. В результате атаки на тепловую электростанцию было повреждено её энергетическое оборудование.
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