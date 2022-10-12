Российские военные 12 октября нанесли удары по энергетическим объектам в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили региональные власти. Сообщается об аварийных отключениях электроэнергии.

Какие именно объекты были атакованы — не уточняется. Судя по фотографии, выложенной в телеграме главы сумской Областной военной администрации Дмитрия Живицкого, удар был нанесён по электроподстанции. С понедельника Россия нанесла несколько десятков ударов по аналогичным объектам.

В понедельник атака была совершена примерно ста ракетами и беспилотниками и затронула почти все областные центры Украины. Во вторник речь шла уже о десятках ударов. В среду сообщается о двух успешно поражённых объектах. Это может свидетельствовать об истощении запасов высокоточного оружия у российской армии.

Во вторник об истощении запасов заявил глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг, к аналогичному выводу пришли некоторые военные эксперты. Аналитик по России американского Института изучения войны Джордж Баррос в комментарии журналу Newsweek отметил, что Москве сложно восполнять запасы высокоточных ракет из-за западных санкций.