В Украину в результате обмена пленными вернулись 45 военных ВСУ

В результате обмена пленными с Россией в Украину вернулись 45 военных ВСУ, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди вернувшихся военных есть сержанты и солдаты. Кроме того, Украина вернула тела двух погибших защитников, добавил Ермак.

Когда именно состоялся обмен, Ермак не уточняет. Российская сторона пока не сообщала об обмене пленными.

3 ноября Москва и Киев провели обмен пленными по формуле "107 на 107". В Украину, по словам Ермака, вернулись 6 офицеров и 101 рядовой и сержант.