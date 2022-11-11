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В Украину в результате обмена пленными вернулись 45 военных ВСУ

Иллюстративное фото

В результате обмена пленными с Россией в Украину вернулись 45 военных ВСУ, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди вернувшихся военных есть сержанты и солдаты. Кроме того, Украина вернула тела двух погибших защитников, добавил Ермак.

Когда именно состоялся обмен, Ермак не уточняет. Российская сторона пока не сообщала об обмене пленными.

3 ноября Москва и Киев провели обмен пленными по формуле "107 на 107". В Украину, по словам Ермака, вернулись 6 офицеров и 101 рядовой и сержант.

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