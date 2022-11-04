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В Улан-Удэ участницы антивоенной акции сорвали митинг властей

Протест против мобилизации, Улан-Удэ (архивное фото)

В центре Улан-Удэ сотрудники полиции задержали несколько участниц антивоенной акции на площади Советов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Как рассказала правозащитникам одна из задержанных Арюна Халудорова, в автозаке с неё и еще одной участницы акции взяли объяснения, выдали предостережения, а затем отпустили. Трех участниц акции увезли в отделение полиции, затем всех кроме одной отпустили, сообщает телеграм-канал "Настоящая Бурятия".

По данным телеграм-канала, местные активистки сорвали провластный митинг в честь Дня народного единства: полицейские перекрыли площадь Советов и задержали всех, кто пытался пройти на неё, и из-за этого власти города отменили акцию.

  • После объявления мобилизации в России прошли акции протеста, активное участие в которых принимали женщины. По последним данным, на антивоенных протестах в конце сентября было задержано более двух тысяч человек.

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