В Улан-Удэ участницы антивоенной акции сорвали митинг властей

В центре Улан-Удэ сотрудники полиции задержали несколько участниц антивоенной акции на площади Советов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Как рассказала правозащитникам одна из задержанных Арюна Халудорова, в автозаке с неё и еще одной участницы акции взяли объяснения, выдали предостережения, а затем отпустили. Трех участниц акции увезли в отделение полиции, затем всех кроме одной отпустили, сообщает телеграм-канал "Настоящая Бурятия".

По данным телеграм-канала, местные активистки сорвали провластный митинг в честь Дня народного единства: полицейские перекрыли площадь Советов и задержали всех, кто пытался пройти на неё, и из-за этого власти города отменили акцию.