В Ульяновской области ввели постоянные ограничения на мобильный интернет

В Ульяновской области ввели ограничения на работу мобильного интернета до конца войны в Украине, если федеральное правительство не примет иное решение. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-конференцию региональных чиновников, в том числе министра цифрового развития Олега Ягфарова.

Как рассказали на конференции, мобильный интернет отключают по решению федеральных властей не только в Ульяновске, но и по всей России вблизи объектов специального назначения. "На прошлой неделе федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов, и это постоянно действующие ограничения, а не временные меры на период атаки", - рассказали в правительстве.

В зоны ограничений попали также некоторые жилые кварталы, социальные службы и офисные здания.

По соображениям государственной тайны точные карты зон отключения не публикуются, пишет "Улправда". Издание отмечает, что мобильный интернет отсутствует в некоторых микрорайонах Ульяновска и других населенных пунктах области уже больше недели.

По словам Олега Ягфарова, срок действия новых мер не установлен, если не будет иных решений федерального центра, они будут действовать до конца "СВО" (так российские власти называют вторжение в Украину).

Это первый случай в России, когда интернет отключают полностью до конца войны, пишет "Новая газета Европа".

4 ноября нынешнего года президент России Владимир Путин подписал законы, изменяющие порядок призыва граждан на военную службу. Один из документов разрешает привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Это касается граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Минобороны России получит право направлять их на специальные сборы "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения".





