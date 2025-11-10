Ручной интернет

Роскомнадзор сможет отключать Рунет от глобального интернета и блокировать любые сайты. К такой мере ведомство сможет прибегать уже с 1 марта при угрозах "устойчивости и безопасности".

Среди рисков: аварии и перегрузки узлов связи; нарушение работы критически важных объектов; кибератаки и распространение запрещенного контента; разрыв взаимодействия российских и зарубежных сетей связи общего пользования; невозможность обмена информацией внутри страны.

Власти РФ объясняют введение новых правил "необходимостью обеспечить устойчивость и целостность работы интернета".

С мая Кремль начал отключать мобильный интернет, объясняя это необходимостью противодействовать дронам ВСУ, но блокировки происходят и в регионах, которые не сталкивались с атаками.

По данным ВЦИОМ, 22% россиян одобряют использование средств обхода блокировок в интернете.

О национальных интересах в понимании власти и об отключении Рунета от глобальной Сети. Говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым и юристом в области киберправа Саркисом Дарбиняном.











