В Уссурийске возбудили дело после угроз в адрес участника войны

В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя после угроз в адрес участника войны России против Украины. Об этом сообщает Следственный комитет.

Дело возбуждено по статьям об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Имя задержанного не раскрывается. Известно, что ему 30 лет, ранее он более 15 раз привлекался к административной ответственности.

Конфликт произошел 8 марта около центрального рынка. Задержанный, как утверждается, припарковал автомобиль на месте для людей с инвалидностью. Участник войны, потерявший в боях ногу, сфотографировал номер машины.

Телеграм-канал NEWS.VL публикует видео, которое, предположительно, снимает военный. Автор ролика говорит, что водитель неправильно запаркованного автомобиля угрожает ему "оторвать вторую ногу" за то, что тот зафиксировал нарушение ПДД.

После публикации новостей нарушивший правило водитель сообщил, что ситуацию трактуют в искажённом виде. "Мне сделал замечание человек, который был в гражданской форме и сидел в машине, по которому не было видно что он инвалид, и на лбу не было написано о том, что он ветеран СВО (специальная военная операция, так в России официально называют войну против Украины. – Прим. РС)",— говорится в посте.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

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