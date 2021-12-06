В Узбекистане отменён TikTok Fest с участием российских блогеров

В Узбекистане отменён TikTok Fest, на котором должны были выступать российские и украинские блогеры, сообщает газета "Новости Узбекистана" со ссылкой на организаторов фестиваля. Сервисы по продаже билетов обещали вернуть деньги покупателям.

Министерство культуры посчитало, что TikTok Fest не соответсвует национальному менталитету и "негативно скажется на сознании и мировоззрении молодёжи". В ведомстве также отметили, что разрешение на проведение мероприятия выдаёт МВД или местные органы исполнительной власти, переадресовав таким образом вопросы об отмене.

TikTok Fest должен был пройти в Ташкенте 25 декабря – в крупнейшем по вместимости ледовом дворце в Центральной Азии "Хумо Арене", рассчитанном на 12 500 зрителей. Планировалось, что на мероприятии выступят российские и украинские блогеры и музыканты – Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров.

Как сообщает издание "Медиазона" (признано в России иностранным агентом), власти Узбекистана нередко выступали с критикой местных тиктокеров, а за съёмку видео блогеры получали штрафы. 20 апреля полиция арестовала тиктокеров, снимавших фейковую свадьбу в метро Ташкента. Их оштрафовали на 980 тысяч сумов (это примерно 6,5 тысяч рублей). 11 мая двое жителей Самарканда получили 15 суток ареста за тикток, снятый у памятника поэту Алишеру Навои.