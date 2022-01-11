Блогеры и журналисты из Узбекистана, освещающие массовые протесты и беспорядки в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызывают в правоохранительные органы и спецслужбы и просят меньше писать на эту тему и не призывать к митингам. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода – Радио Озодлик.

Один из блогеров, говоривший с журналистом Узбекской службы РС на условиях анонимности, сказал, что запрет на освещение событий наложила Служба государственной безопасности. Другой блогер – что сотрудники спецслужбы и участковый потребовали у него письменное объяснение из-за постов о событиях в Казахстане. Ещё одного обязали дать расписку, в которой он пообещал не освещать происходящее.

Центральные СМИ Узбекистана информацию о протестах в соседней стране дают дозированно, отмечает Узбекская служба РС. Как сообщил редакции один из местных журналистов, о Казахстане разрешено писать только придворным блогерам и тем, кто получил специальное разрешение. В МВД публикацию радиостанции не комментировали.