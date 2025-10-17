В Вашингтоне началась встреча Трампа и Зеленского

В Вашингтоне началась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Трансляцию прибытия украинского президента в Белый дом вёл канал Fox News.

Встреча проходит в неформальной атмосфере во время обеда. Главы государств, предположительно, обсуждают войну в Украине, мирные переговоры с Россией и поставки новых вооружений Киеву, в том числе — крылатых ракет "Томагавк".

Отвечая на вопросы журналистов перед началом беседы с Зеленским, Трамп сказал, что они планируют обсудить новые возможности, которые позволят Украине наносить удары вглубь России. "Мы будем обсуждать это, — сказал Трамп, когда его спросили, будет ли подниматься эта тема. Да, это то, о чём мы будем говорить. Это эскалация, но мы будем обсуждать это".

Трамп заявил, что считает, что и Путин и Зеленский хотят завершения войны. "Теперь мы должны сделать это", — сказал президент США. Он не ответил прямо на вопрос, должна ли Украина будет уступить территории для подписания мирного соглашения, заявив, что войны непредсказуемы.

Накануне стало известно, что Трамп предварительно договорился встретиться в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным. Перед встречей в пятницу пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила прессе, что Вашингтон надеется на участие в саммите и Владимира Зеленского. Трамп перед встречей с Зеленским сказал, что того в Будапеште не ожидается, но президент США "будет с ним на связи".

Украинский президент, в свою очередь, заявил, что "Украина хочет мира, а Россия – нет" и сказал, что прежде всего необходимо достичь соглашения о прекращении огня в Украине. Ранее президент США заявлял, что не считает это обязательным условием для мирных переговоров.

