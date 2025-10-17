США не передадут Украине крылатые ракеты "Томагавк" после встречи президентов Трампа и Зеленского. Об этом Зеленский сообщил по итогам переговоров в Белом доме в пятницу.

По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжены. Отказ объяснён в том числе нежеланием Вашингтона эскалировать войну.

Трансляцию пресс-конференции вёл канал "Настоящее время". Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Украина готова остановить войну по текущей линии фронта, следует из его слов. Он обсуждал с президентом США гарантии безопасности, которые хочет получить Украина.

Встреча Зеленского и Трампа продолжалась больше двух часов. Трамп после встречи опубликовал отчёт о разговоре в социальной сети Truth.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить СОГЛАШЕНИЕ! — написал он. — Достаточно крови пролито, все границы уже очерчены кровью .... Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба объявят о своей победе, пусть история решает! ... Тысячи людей гибнут каждую неделю. ХВАТИТ, ВЕРНИТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ!"

Комментируя это Зеленский заявил, что согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться. "Но мы же понимаем, что дело в Путине, не мы начали эту войну", — сказал он. По его словам, он открыт к любым переговорам, которые принесут Украине мир.