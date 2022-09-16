В Великобритании протестуют сторонники отмены монархии

В Великобритании на фоне похорон Елизаветы II проходят протесты противников монархии. Несколько человек с плакатами Not My King ("Не мой король") были задержаны полицией в Лондоне и Эдинбурге. Они требуют упразднения института монархии и провозглашения Великобритании республикой.

Полиция чаще всего не арестовывает протестующих, но требует перенести выступления в другое место, где они не мешали бы тем, кто пришел отдать дань памяти королеве.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила: "Для абсолютного большинства жителей страны это время траура, но фундаментальное право на протест остаётся краеугольным камнем нашей демократии".

Анти-монархическое движение существует в Великобритании много веков. Наиболее влиятельным оно стало в ХХ веке, когда королевская власть уступила власти парламента и премьер-министра и начала играть скорее символическую роль.

Основные претензии антимонархистов к короне заключаются в том, что короли и королевы Великобритании, как и всех монархий Европы, больше не принимают политических решений, однако содержание королевского двора осуществляется из средств налогоплательщиков и дорого им обходится.

По опросам 2021 года, за отмену института монархии в Великобритании выступало 24% граждан.

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