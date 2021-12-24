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В Воронежской области арестован военный по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Воронежской области военнослужащего, которого подозревают в госизмене. В Центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС, что задержанный был завербован украинской военной разведкой.

По данным спецслужбы, военнослужащий Западного военного округа собирал сведения о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России. Он был отправлен в СИЗО по решению Воронежского гарнизонного военного суда.

В отношении военного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, наказание по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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