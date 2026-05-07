Ночная атака на Украину. Два дрона залетели в Латвию со стороны РФ

Российские войска в ночь на четверг, 7 мая, запустили по Украине 102 беспилотника, из них 92 были нейтрализованы, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что ночью был атакован Днепр, пострадали двое местных жителей. В Никопольском районе повреждены супермаркет, многоквартирные дома, заправка, церковь и автомобили. Один человек ранен. В Каменском районе повреждены автомобили, также ранен один человек.

В Степановской общине Сумской области российский беспилотник попал в гражданский автомобиль. "Водителя внутри не было – он как раз вышел за кофе. Это и спасло ему жизнь. Однако мужчина получил ранения", - написал в соцсетях глава ОВА Олег Григоров.

Рано утром в четверг два беспилотника пересекли воздушное пространство Латвии со стороны России и упали недалеко от границы. Об этом пишет в том числе Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы. Военные отметили, что БПЛА упали в регионе Латгале.

Инцидент совпал с новыми ударами украинских дронов по целям в России. По всей видимости, беспилотники были запущены именно Украиной по целям на российской территории, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью национальному телеканалу LSM. Министр добавил, что на место происшествия были вызваны военные самолеты многонациональной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В латвийскую Государственную пожарно-спасательную службу примерно в 3:30 поступило, как отмечается, несколько сообщений о возможном пожаре на нефтебазе в городе Резекне на юго-востоке страны. В ведомстве сообщили, что открытого горения на месте не было, но пожарные приняли меры по охлаждению одного из резервуаров.

Председатель Резекненской думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории филиала East-West Transit. Дрон, по его словам, попал в пустой нефтяной резервуар.

Латвия граничит с Россией и Беларусью на востоке. Жители регионов, расположенных вблизи границы, получили ночью телефонные оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Предупреждения получили, в частности, жители Лудзенского, Балвского и Резекненского краев. Очевидцы рассказывали о гуле моторов, вспышках и звуках, похожих на взрывы.

Замглавы Госполиции Андрис Зеллис в эфире Латвийского телевидения сообщил, что второй упавший беспилотник еще ищут. По факту произошедшего начато расследование. Возбуждено уголовное дело.

