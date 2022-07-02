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В возрасте 101 года умер режиссёр-мультипликатор Леонид Шварцман

Герой мультфильма "Чебурашка", создателем которого был Леонид Шварцман 

Классик советской анимации Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил ТАСС шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Шварцман с 1975 года работал режиссёром на "Союзмультфильме" и был создателем "38 попугаев", "Чебурашки", "Котёнка по имени Гав"и других известных мультфильмов.

Он родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. В 1941 года окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Позже – художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Во время Великой Отечественной войны Шварцман работал токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года - на танковом заводе в Челябинске.

На московскую киностудию "Союзмультфильм" художник пришёл в 1948 году в качестве ассистента режиссёра. Он проработал на студии более 50 лет, до 2001 года.

В качестве художника-постановщика Шварцман работал над мультфильмами "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав", "Дядя Стёпа - милиционер", "Варежка", четырьмя мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке, "38 попугаев". Многие из этих картин были отмечены призами международных фестивалей.

Шварцман создал облик одного из самых известных персонажей советской анимации - Чебурашки. Он также известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений.

Народный художник Российской Федерации, обладатель приза "За вклад в профессию" и лауреат премии "Голливуд - детям" Детского фонда Одри Хепбёрн.

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