В ВСУ назвали недостоверными данные о прорыве россиян в Донецкой области

Покровск, иллюстративное фото

В командовании ВСУ назвали недостоверной появившуюся за последние сутки информацию о прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что на Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области российские войска пытаются просачиваться небольшими группами мимо первой линии обороны, что создает ложное впечатление продвижения.

"Нужно понимать, что речь идёт не о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идёт о том, что туда проникла малая группа россиян в количестве 5-10 человек – и это совершенно не так, как оно выглядит на карте", – цитирует Трегубова Украинская служба Радио Свобода.

Ранее украинский OSINT-проект проект Deepstate зафиксировал значительное продвижение российских войск в районе Доброполья. Одновременно отмечалось, что они смогли закрепиться в ряде населенных пунктов.

