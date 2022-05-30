В Южной Осетии приостановлен референдум о присоединении к России

Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Ранее голосование назначил на 17 июля бывший глава республики Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС.

Гаглоев настаивает на проведении консультацией с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики. До окончания переговоров указ о референдуме приостановлен.