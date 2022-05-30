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В Южной Осетии приостановлен референдум о присоединении к России

Церемония инаугурации президента Южной Осетии Алана Гаглоева, май 2022 года

Новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Ранее голосование назначил на 17 июля бывший глава республики Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС.

Гаглоев настаивает на проведении консультацией с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики. До окончания переговоров указ о референдуме приостановлен.

  • Бывший президент республики Анатолий Бибилов подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России.
  • В апреле 2022 года в республике состоялись президентские выборы, на которых победил лидер парти "Ныхас" Алан Гаглоев, получив 56,09% голосов избирателей.
  • До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
  • Кремль заявлял, что не имеет отношения к идее проведения референдума. Грузия не поддержала санкции против Москвы после вторжения России в Украину. 13 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не планирует решать вопросы с территориями, которые считает оккупированными Россией, военным путём, сообщало "Эхо Кавказа".

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