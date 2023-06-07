В южных регионах России произошёл взлом радиовещания

7 июня радиостанции в Сочи, Джубге, Темрюке и Ростове-на-Дону подверглись хакерской атаке, в ходе которой пытались запустить сообщение об угрозах местным жителям.

Как сообщают Кавказ.Реалии, взлом подтвердили в оперативном штабе Кубани. Причастных к этому власти не назвали, но заявили, что целью атаки якобы было запугивание населения. Фейковое сообщение быстро прервали, сейчас радио работает в прежнем режиме, сообщили в штабе.

О том же сказали и в оперативном штабе Ростовской области. По данным представителя регионального правительства, около 13:00 на неназванной радиостанции в Ростове-на-Дону "произошла несанкционированная подмена трансляции". Сообщается, что это длилось несколько секунд.

"Антивоенный комитет Кубани" опубликовал запись сообщения, которое, предположительно, попало в эфир. В нем якобы представитель Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, призывает россиян помочь очистить аннексированный Крым от "банд военного преступника Путина".