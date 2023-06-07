Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В южных регионах России произошёл взлом радиовещания

Иллюстративное фото

7 июня радиостанции в Сочи, Джубге, Темрюке и Ростове-на-Дону подверглись хакерской атаке, в ходе которой пытались запустить сообщение об угрозах местным жителям.

Как сообщают Кавказ.Реалии, взлом подтвердили в оперативном штабе Кубани. Причастных к этому власти не назвали, но заявили, что целью атаки якобы было запугивание населения. Фейковое сообщение быстро прервали, сейчас радио работает в прежнем режиме, сообщили в штабе.

О том же сказали и в оперативном штабе Ростовской области. По данным представителя регионального правительства, около 13:00 на неназванной радиостанции в Ростове-на-Дону "произошла несанкционированная подмена трансляции". Сообщается, что это длилось несколько секунд.

"Антивоенный комитет Кубани" опубликовал запись сообщения, которое, предположительно, попало в эфир. В нем якобы представитель Русского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, призывает россиян помочь очистить аннексированный Крым от "банд военного преступника Путина".

  • Два дня назад, 5 июня, жители Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областей сообщили о появлении на радио и телевидении сообщений якобы от лица президента Владимира Путина. Его голосом заявлялось о “вторжении” украинских войск в Россию, введении военного положения и всеобщей мобилизации.
  • В Кремле сказали, что знают об атаке, однако позже в правительстве Ростовской области заявили, что сообщения о взломе радио – это фейк.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG