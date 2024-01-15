В защиту начальника котельной в Климовске собрано 19 000 подписей

Под петицией с просьбой освободить начальника котельной в подмосковном Климовске Александра Чикова собрано более 19 тысяч подписей. Он находится в СИЗО по делу об аварии на котельной, из-за которой тысячи горожан остались без тепла.

В петиции, которая вероятно опубликована родственником Чикова – Алексеем Чиковым, утверждается, что тот работал на котельной 13 лет и всё это время докладывал, что она неисправна, – но его никто не слушал.

Летом 2023 года Чиков тоже предупреждал руководство о неисправности оборудования и даже не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию, утверждает автор петиции.

Со дня аварии, 4 января, и до задержания 65-летний Чиков жил на котельной, говорится в тексте: он взял свои лекарства на неделю и поехал её чинить. "Он обычный человек, у которого нет миллионов, особняков, яхт. Рядовой рабочий, которых сотни тысяч по стране".

Защита Чикова настаивала на домашнем аресте, учитывая его возраст и хронические заболевания, однако суд отказал. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В морозные дни начала января более 170 многоквартирных домов и муниципальных учреждений в Климовске остались без отопления и горячей воды из-за прорывов на теплотрассе. По данным Минэнерго Московской области, причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения в котельной. Восстановительные работы идут до сих пор.

Суд отправил Чикова в СИЗО по обвинению в "выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности" как минимум до 7 марта. Кроме него, были арестованы два человека из числа руководства: Роман Рязанцев и Игорь Кушников.