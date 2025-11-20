Последнее предложение

У Дональда Трампа есть новый план урегулирования военного конфликта в Украине. Он не представил его официально, однако источники в Белом доме поделились подробностями с американскими и европейскими изданиями. Утверждается, что план состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от Донбасса, значительное сокращение численности ВСУ, а также признание русского государственным языком. The Telegraph утверждает, что, согласно плану, Россия будет платить за оккупированный Донбасс “арендную плату”. По данным NBC, подготовкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсуждал его со специальным представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украина в работе над планом не участвовала.

Тем временем в Украине обсуждают скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Среди предполагаемых участников коррупционных схем - друг президента Тимур Миндич. Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

О новом мирном плане Трампа, требованиях к Украине и том, как коррупционный скандал скажется на переговорных позициях Украины, поговорим с политологами Русланом Айсиным и Георгием Чижовым.







